Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт.

Заявление Чавушоглу приводит РИА Новости.

По его словам, Анкара ведёт сейчас сбалансированную политику касательно украинского кризиса, поскольку не хочет становиться стороной конфликта.

«А вот те, кто говорят: «Мы займём определённую сторону, нарушим баланс» — если они придут ко власти, то, не дай Бог, втянут страну в войну», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу выдвинул свою кандидатуру на выборы 14 мая в качестве кандидата в депутаты парламента.

Ранее глава МИД Турции назвал рискованными призывы оппозиции занять позицию по Украине.