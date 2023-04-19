Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт.
Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт
  • AP

Заявление Чавушоглу приводит РИА Новости.

По его словам, Анкара ведёт сейчас сбалансированную политику касательно украинского кризиса, поскольку не хочет становиться стороной конфликта.

«А вот те, кто говорят: «Мы займём определённую сторону, нарушим баланс» — если они придут ко власти, то, не дай Бог, втянут страну в войну», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу выдвинул свою кандидатуру на выборы 14 мая в качестве кандидата в депутаты парламента.

Ранее глава МИД Турции назвал рискованными призывы оппозиции занять позицию по Украине.

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