Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция в случае прихода ко власти втянет Анкару в конфликт
- AP
Заявление Чавушоглу приводит РИА Новости.
По его словам, Анкара ведёт сейчас сбалансированную политику касательно украинского кризиса, поскольку не хочет становиться стороной конфликта.
«А вот те, кто говорят: «Мы займём определённую сторону, нарушим баланс» — если они придут ко власти, то, не дай Бог, втянут страну в войну», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Чавушоглу выдвинул свою кандидатуру на выборы 14 мая в качестве кандидата в депутаты парламента.
Ранее глава МИД Турции назвал рискованными призывы оппозиции занять позицию по Украине.