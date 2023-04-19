Глава Минобороны Германии признал геостратегическое отставание Запада от России в Африке

Глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что западные страны теряют свои позиции в африканском регионе, а российские нарративы успешно там закрепляются.

Об этом министр сказал в ходе выступления в бундестаге.

«Российский нарратив и предложения тут (в Сахеле и всей Африке. — RT), по всей видимости, закрепляются, а западное сообщество теряет свои позиции», — приводит слова Писториуса РИА Новости.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Западу необходимо продемонстрировать, что он присутствует в регионе и будет это делать в будущем.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о попытках США и их союзников сорвать второй саммит Россия — Африка.