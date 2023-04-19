Global Times: один человек погиб при нападении с ножом возле университета на востоке Китая
В результате нападения с ножом возле университета в городе Циндао на востоке Китая погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.
- AP
Об этом сообщила газета Global Times в Twitter.
По данным издания, нападавшего удалось задержать.
В марте полиция Португалии подтвердила гибель двух человек в результате нападения с ножом в Лиссабоне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен