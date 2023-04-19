Global Times: один человек погиб при нападении с ножом возле университета на востоке Китая

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В результате нападения с ножом возле университета в городе Циндао на востоке Китая погиб один человек, ещё шестеро получили ранения.
Global Times: один человек погиб при нападении с ножом возле университета на востоке Китая
  • AP

Об этом сообщила газета Global Times в Twitter.

По данным издания, нападавшего удалось задержать.

В марте полиция Португалии подтвердила гибель двух человек в результате нападения с ножом в Лиссабоне.

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