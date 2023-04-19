Посол России анонсировал первый за восемь лет визит делегации парламента Непала
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«Это первый визит непальских парламентариев в Россию с 2015 года. Особенность этого визита в том, что он проходит на очень высоком уровне: делегацию возглавляет председатель верхней палаты Ганеш Прасад Тимилсина», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение политиками Москвы и Санкт-Петербурга, переговоры с представителями власти и большого бизнеса.
Ранее в Россию с официальным визитом прилетел глава Минобороны КНР Ли Шанфу — он пробудет в стране с 16 по 19 апреля.
Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.