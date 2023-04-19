Генсек кабмина Японии Мацуно анонсировал эвакуацию японских граждан из Судана

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Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в связи с ухудшением обстановки в Судане начата подготовка к эвакуации оттуда японских граждан.
Генсек кабмина Японии Мацуно анонсировал эвакуацию японских граждан из Судана
  • AP

«Сегодня министру обороны от главы МИД было передано распоряжение начать подготовку к отправке самолётов Сил самообороны для перевозки жителей Японии из Судана», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, при канцелярии кабмина Японии создан экстренный штаб. О сроках проведения эвакуации не сообщается.

Мацуно уточнил, что речь идёт о вывозе из Судана около 60 человек, среди которых сотрудники посольства, Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и члены их семей.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

Позже стало известно, что самолёты армии Судана атаковали позиции отрядов сил быстрого реагирования в центре Хартума.

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