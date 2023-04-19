Генсек кабмина Японии Мацуно анонсировал эвакуацию японских граждан из Судана
- AP
«Сегодня министру обороны от главы МИД было передано распоряжение начать подготовку к отправке самолётов Сил самообороны для перевозки жителей Японии из Судана», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, при канцелярии кабмина Японии создан экстренный штаб. О сроках проведения эвакуации не сообщается.
Мацуно уточнил, что речь идёт о вывозе из Судана около 60 человек, среди которых сотрудники посольства, Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и члены их семей.
Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.
Позже стало известно, что самолёты армии Судана атаковали позиции отрядов сил быстрого реагирования в центре Хартума.