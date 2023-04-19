Спецпредставитель КНР: США занимаются «ядерным распространением» в Азии

США, по сути, занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе, незаконно передавая Австралии атомные подлодки, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

«США и Великобритания незаконно передали атомные подводные лодки Австралии. Это, по сути, ядерное распространение, поэтому это и угрожает стабильности в этом регионе», — цитирует ТАСС спецпредставителя.

По его словам, это говорит о том, что США больше всех создают неприятности в вопросах мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk и оборудования к ним на сумму $895 млн.

Президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит, увидит ли Китай агрессию в военном партнёрстве AUKUS.

Также Байден заявил, что подлодки, которые Австралия получит от США в рамках партнёрства AUKUS, не будут нести ядерное оружие.