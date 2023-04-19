CBS: в Нью-Йорке на Манхэттене обрушилось здание

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Пожарная служба Нью-Йорка сообщает, что в результате обрушения здания на Манхэттене пострадали несколько человек.

Об этом информирует телеканал CBS.

Отмечается, что обрушившееся здание было крытой парковкой.

На место инцидента прибыли спасатели.

Ранее сотрудники службы спасения обнаружили тела двух погибших при обрушении дома в центре Марселя.

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