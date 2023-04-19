Глава МИД России Лавров: все знают, что США могут обмануть в любой момент

Всем отлично известно, что США могут в любой момент обмануть, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент», — приводит РИА Новости слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Он отметил, что Вашингтон намного чаще обманывает, чем выполняет свои обещания.

Также Лавров заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.