Глава МИД России Лавров назвал заявления Украины о возврате Крыма демагогичными

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что заявления киевского режима о возврате Крыма демагогичны.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лаврова, данные «демагогические заявления понятны».

«Мы сегодня высказались за то, чтобы решать и украинскую ситуацию, любые другие конфликты... на основе принципов устава ООН о суверенном равенстве государств, на основе принципа неделимости безопасности в глобальном масштабе, когда ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счёт других, создавать угрозы кому бы то ни было», — подчеркнул министр.

В конце марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что попытка отвоевания Крыма Киевом будет для России основанием применить любое оружие.

Он назвал пропагандой заявления представителей Украины о намерении вернуть Крым под контроль Киева.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинской армии не удастся захватить Крым.

По его словам, Украина является деспотичным государством, напоминающим «однопартийную фашистскую модель».