Al Arabiya: самолёты суданской армии наносят удары по позициям спецназа в центре Хартума

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Самолёты армии Судана атаковали позиции отрядов сил быстрого реагирования в центре Хартума.

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

Как передаёт ТАСС, боевые самолёты армии бомбили позиции спецназа у Дворца республики — президентской резиденции, расположенной в центральной части столицы Судана.

Ранее член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что Вооружённые силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа с 18:00 вторника по местному времени (19:00 мск).

Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой сказал о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

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