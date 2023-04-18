WP: Египет согласился на производство боеприпасов для Украины

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Египет приостановил планы по поставке ракет в Россию и после переговоров с чиновниками из США согласился на производство боеприпасов для Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки из утечки.
WP: Египет согласился на производство боеприпасов для Украины
  • AP
  • © Alex Brandon

Ранее газета со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США сообщала, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.

«В новом документе... говорится, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу США 152- и 155-мм артиллерийских снарядов для поставок на Украину», — говорится в заявлении.

11 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.

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