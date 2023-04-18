Страны Запада в ходе противостояния России и Китаю всё больше изолируют себя от мира, заявила депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

«В своём противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса», — пишет Дагделен в статье для издания Junge Welt.

По её словам, это выражается в требовании США и их союзников к странам Глобального Юга участвовать в экономической войне против России и поставлять оружие для украинского конфликта.

Она отметила, что страны Глобального Юга не присоединяются к санкциям против России и не участвуют в украинском конфликте.

По мнению члена совета директоров Института американских идей Джорджа О'Нила — младшего, США теряют своё господство в мире из-за украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.