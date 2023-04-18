Страны G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

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Страны G7 призвали Россию подтвердить, что ядерную войну нельзя начинать и в ней не может быть победителей, говорится в заявлении глав МИД стран «Большой семёрки».

Министры напомнили о заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года, в котором говорилось о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

«Мы призываем Россию вновь подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать соответствующим образом на ядерное оружие США в Европе.

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