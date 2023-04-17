Al Hadath: в Судане возобновились столкновения между армией и силами быстрого реагирования

В Судане возобновились боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования, сообщил телеканал Al Hadath.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал, армия Судана, в частности, наносит удары с воздуха по позициям сил быстрого реагирования в районе Кафури.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл с послом Судана в Москве Мохаммедом Сирраджой встречу, в ходе которой заявил о необходимости немедленного прекращения огня в республике и решения вопросов дипломатическим путём.

По последним данным, в результате столкновений в Судане погибли более 180 гражданских лиц.