Глава МИД Бразилии заявил, что односторонние санкции наносят ущерб развивающимся странам

Односторонние антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауро Виейра.

«Я вновь подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову позицию Бразилии в отношении односторонних санкций», — приводит ТАСС заявление.

Виейра подчеркнул, что ограничительные меры не согласованы с Совбезом ООН и вызывают негативные последствия для экономик развивающихся стран, многие из которых ещё не восстановились после пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Лавров передал президенту Бразилии Луле да Силве приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Россию.