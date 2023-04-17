Турецкое Минобороны: вице-премьер Украины 18 апреля обсудит в Турции зерновую сделку

Вице-премьер Украины Александр Кубраков во вторник, 18 апреля, посетит с официальным визитом Турцию, где обсудит с главой турецкого Минобороны ход реализации зерновой сделки.

РИА Новости