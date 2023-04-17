Турецкое Минобороны: вице-премьер Украины 18 апреля обсудит в Турции зерновую сделку
- РИА Новости
Об этом сообщили в турецком военном ведомстве.
«В ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы, в частности зерновая инициатива», — говорится в заявлении министерства.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужны.
7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».