Турецкое Минобороны: вице-премьер Украины 18 апреля обсудит в Турции зерновую сделку

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Вице-премьер Украины Александр Кубраков во вторник, 18 апреля, посетит с официальным визитом Турцию, где обсудит с главой турецкого Минобороны ход реализации зерновой сделки.
Турецкое Минобороны: вице-премьер Украины 18 апреля обсудит в Турции зерновую сделку
  • РИА Новости

Об этом сообщили в турецком военном ведомстве.

«В ходе встречи будут обсуждены двусторонние вопросы, в частности зерновая инициатива», — говорится в заявлении министерства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужны.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

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