Посол Сирии в России: Дамаск желает нормальных отношений с Анкарой
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
«Турция — наш сосед, мы хотим с ней добрых отношений, существуют взаимные интересы между нашим народом и турецким народом, мы не хотели бы, чтобы эти отношения обострялись», — цитирует дипломата РИА Новости.
4 апреля заместители глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции провели встречу в Москве, они обсудили подготовку четырёхсторонней встречи на уровне министров.