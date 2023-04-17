Посол Сирии в России: Дамаск желает нормальных отношений с Анкарой

Сирия хотела бы нормальных отношений с Турцией, заявил сирийский посол в Москве Башар Джаафари.

Об этом он сказал на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«Турция — наш сосед, мы хотим с ней добрых отношений, существуют взаимные интересы между нашим народом и турецким народом, мы не хотели бы, чтобы эти отношения обострялись», — цитирует дипломата РИА Новости.

4 апреля заместители глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции провели встречу в Москве, они обсудили подготовку четырёхсторонней встречи на уровне министров.