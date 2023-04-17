19FortyFive: выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте

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Украинский конфликт и выборы президента США в 2024 году могут серьёзно повлиять друг на друга.

Об этом заявил автор портала 19FortyfFve Роберт Фарли.

«И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают всё возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов», — заявил Фарли.

По его словам, русские и украинцы должны серьёзно отнестись к политическим последствиям конфликта.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями Республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.

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