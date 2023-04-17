19FortyFive: выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте
Об этом заявил автор портала 19FortyfFve Роберт Фарли.
«И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают всё возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов», — заявил Фарли.
По его словам, русские и украинцы должны серьёзно отнестись к политическим последствиям конфликта.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность в том, что у администрации президента Джо Байдена хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.
The Washington Post ранее сообщила, что между представителями Республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.