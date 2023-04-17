В Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины при отсутствии мер ЕС
«Только что установленный срок запрета на импорт может быть продлён», — цитирует его РИА Новости.
Фаркаш добавил, что речь идёт о запрете на импорт не только зерновых, но и масличных культур и мёда.
15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.
Также Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины.