В Венгрии допустили продление запрета на импорт зерна с Украины при отсутствии мер ЕС

Госсекретарь венгерского Министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия может продлить действие запрета на импорт сельхозпродукции с Украины, если Европейский союз не примет мер, направленных на защиту венгерских аграриев.

«Только что установленный срок запрета на импорт может быть продлён», — цитирует его РИА Новости.

Фаркаш добавил, что речь идёт о запрете на импорт не только зерновых, но и масличных культур и мёда.

15 апреля Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих государств украинским зерном.

Также Словакия приостановит импорт зерна и некоторых других продуктов с Украины.