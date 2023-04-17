Обозреватель The Australian Стюарт заявил, что утечка данных стала серьёзным ударом по ВСУ

Короткая ссылка
Утечка документов Пентагона является серьёзным ударом по военным возможностям Украины. С таким мнением выступил обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт.

По его словам, наибольший вред нанесла информация о степени готовности каждой бригады ВСУ к так называемому контрнаступлению.

«В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники», — приводит РИА Новости заявление Стюарта.

Ранее газета Politico со ссылкой на данные из попавших в сеть документов Пентагона сообщила, что в зону боевых действий к концу февраля прибыл 31% из числа обещанных Киеву Западом танков.

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить