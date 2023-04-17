Обозреватель The Australian Стюарт заявил, что утечка данных стала серьёзным ударом по ВСУ

Утечка документов Пентагона является серьёзным ударом по военным возможностям Украины. С таким мнением выступил обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт.

По его словам, наибольший вред нанесла информация о степени готовности каждой бригады ВСУ к так называемому контрнаступлению.

«В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники», — приводит РИА Новости заявление Стюарта.

Ранее газета Politico со ссылкой на данные из попавших в сеть документов Пентагона сообщила, что в зону боевых действий к концу февраля прибыл 31% из числа обещанных Киеву Западом танков.

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.