Обозреватель The Australian Стюарт заявил, что утечка данных стала серьёзным ударом по ВСУ
По его словам, наибольший вред нанесла информация о степени готовности каждой бригады ВСУ к так называемому контрнаступлению.
«В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники», — приводит РИА Новости заявление Стюарта.
Ранее газета Politico со ссылкой на данные из попавших в сеть документов Пентагона сообщила, что в зону боевых действий к концу февраля прибыл 31% из числа обещанных Киеву Западом танков.
Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.