Песков: США не оставляют попыток вести разведку в России, это встречает противодействие

Соединённые Штаты не оставляют попыток вести разведывательную деятельность в России, это встречает противодействие со стороны российских спецслужб, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, наши спецслужбы выполняют свою работу», — сказал представитель Кремля.

Ранее в ФСБ заявили, что Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины.