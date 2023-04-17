Песков: США не оставляют попыток вести разведку в России, это встречает противодействие
- РИА Новости
«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие с нашей стороны, наши спецслужбы выполняют свою работу», — сказал представитель Кремля.
Ранее в ФСБ заявили, что Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины.