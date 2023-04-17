Песков — о протесте Токио: учения проходят в соответствии с международным правом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии в связи с военными манёврами России около Курильских островов, отметив, что все учения проходят в соответствии с международным правом.
Песков — о протесте Токио: учения проходят в соответствии с международным правом
  • РИА Новости

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — сказал он.

Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов.

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