Песков — о протесте Токио: учения проходят в соответствии с международным правом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии в связи с военными манёврами России около Курильских островов, отметив, что все учения проходят в соответствии с международным правом.

РИА Новости

«Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом», — сказал он. Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с планами провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов.