Erste: Брюссель раскритиковал Польшу и Венгрию за приостановку импорта зерна с Украины
- РИА Новости
«...торговая политика находится в исключительном ведении ЕС, а потому односторонние меры недопустимы», — приводит издание слова официального представителя Еврокомиссии.
В Брюсселе также отметили, что в нынешние непростые времена особенно важно координировать действия внутри ЕС.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.