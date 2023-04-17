Erste: Брюссель раскритиковал Польшу и Венгрию за приостановку импорта зерна с Украины

В ЕС раскритиковали решение Польши и Венгрии приостановить импорт украинского зерна, сообщает Das Erste.

«...торговая политика находится в исключительном ведении ЕС, а потому односторонние меры недопустимы», — приводит издание слова официального представителя Еврокомиссии.

В Брюсселе также отметили, что в нынешние непростые времена особенно важно координировать действия внутри ЕС.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.