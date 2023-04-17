Власти Польши: Украина с пониманием отнеслась к решению Варшавы запретить импорт зерна

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Украинская сторона с пониманием отнеслась к решению властей Польши о запрете на импорт аграрной продукции с Украины.
Власти Польши: Украина с пониманием отнеслась к решению Варшавы запретить импорт зерна
  • AP

Об этом заявил в эфире «Польского телевидения» министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

«Они понимают наше решение, знают, почему мы его приняли: так как нам нужно защищать наш польский рынок и наших аграриев», — цитирует его РИА Новости.

По словам Телюса, в понедельник, 17 апреля, в Варшаве пройдут переговоры с представителями украинского правительства.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

Британская газета Express назвала польский запрет на импорт зерна с Украины ударом в спину в тяжёлый момент.

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