Власти Польши: Украина с пониманием отнеслась к решению Варшавы запретить импорт зерна

Украинская сторона с пониманием отнеслась к решению властей Польши о запрете на импорт аграрной продукции с Украины.

Об этом заявил в эфире «Польского телевидения» министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

«Они понимают наше решение, знают, почему мы его приняли: так как нам нужно защищать наш польский рынок и наших аграриев», — цитирует его РИА Новости.

По словам Телюса, в понедельник, 17 апреля, в Варшаве пройдут переговоры с представителями украинского правительства.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

Британская газета Express назвала польский запрет на импорт зерна с Украины ударом в спину в тяжёлый момент.