Возможность сотрудничества России и стран Европы для формирования центра сил на континенте утрачена на десятилетия.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«На ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил», — цитирует его ТАСС.

Галузин отметил, что это произошло «в результате политических махинаций» США и Великобритании.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.