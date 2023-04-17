МИД: возможность создания центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«На ближайшие десятилетия оказалась утраченной возможность конструктивного сотрудничества с участием России в целях формирования на Европейском континенте самостоятельного центра сил», — цитирует его ТАСС.
Галузин отметил, что это произошло «в результате политических махинаций» США и Великобритании.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.