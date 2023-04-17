В ЦАР выразили надежду на поддержку России в аграрном секторе страны

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Министр торговли и промышленности Центральноафриканской республики Леа Мбуа Думта заявил, что власти страны рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, для развития аграрного сектора.
В ЦАР выразили надежду на поддержку России в аграрном секторе страны
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«Мы рассчитываем на помощь российского частного сектора, в особенности промышленников, чтобы развивать сельское хозяйство», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра африканской страны, производство ЦАР ведётся примитивными методами в связи с нехваткой нужных технологий, что приводит к малым объёмам производства.

Он отметил, что в настоящий момент в стране обсуждается тема механизации аграрного сектора страны. Ожидается, что в случае успеха промышленности ЦАР и её аграрному сектору удастся увеличить объёмы производства и экспорта.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России намерен стимулировать использование отечественных семян через господдержку.

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