Daily Star: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Бангладеш

Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш.

Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов.

В результате столкновения вагоны получили значительные повреждения.

«По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил начальник железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури.

Ранее сообщалось, что при сходе поезда с рельсов в Нидерландах пострадали около 30 человек, всего в транспортном средстве находились 50 человек.