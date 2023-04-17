Daily Star: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Бангладеш

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Не менее 30 человек пострадали во время столкновения экспресса с товарным поездом в городе Комилла в Бангладеш.
Daily Star: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Бангладеш
  • globallookpress.com
  • © Anik Rahman

Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов.

В результате столкновения вагоны получили значительные повреждения.

«По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил начальник железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури.

Ранее сообщалось, что при сходе поезда с рельсов в Нидерландах пострадали около 30 человек, всего в транспортном средстве находились 50 человек.

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