Daily Star: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Бангладеш
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Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные власти.
По данным газеты, экспресс Sonar Bangla Express, следовавший в Дакку, столкнулся с товарным поездом, в результате чего семь вагонов и локомотив сошли с рельсов.
В результате столкновения вагоны получили значительные повреждения.
«По меньшей мере 30 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии», — сообщил начальник железнодорожного полицейского участка Лакшам Джашима Уддина Чоудхури.
Ранее сообщалось, что при сходе поезда с рельсов в Нидерландах пострадали около 30 человек, всего в транспортном средстве находились 50 человек.