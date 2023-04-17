Главы МИД G7 договорились поддерживать Украину и сохранить антироссийские санкции

Короткая ссылка
Главы МИД стран G7 на сессии, посвящённой Украине, договорились продолжать поддержку Киева и сохранять антироссийские санкции.

«G7 подтвердила, что будет сохранять жёсткие санкции против России, а также продолжать мощную поддержку Украины», — приводит заявление организаторов мероприятия ТАСС.

Уточняется, что представители «семёрки» также договорились об укреплении сотрудничества в отношении борьбы с попытками обхода санкций и противодействии поставок России оружия через третьи страны.

Главы МИД стран G7 также осудили решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в республике к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить