Главы МИД G7 договорились поддерживать Украину и сохранить антироссийские санкции
«G7 подтвердила, что будет сохранять жёсткие санкции против России, а также продолжать мощную поддержку Украины», — приводит заявление организаторов мероприятия ТАСС.
Уточняется, что представители «семёрки» также договорились об укреплении сотрудничества в отношении борьбы с попытками обхода санкций и противодействии поставок России оружия через третьи страны.
Главы МИД стран G7 также осудили решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в республике к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.