Главы МИД G7 договорились поддерживать Украину и сохранить антироссийские санкции

Главы МИД стран G7 на сессии, посвящённой Украине, договорились продолжать поддержку Киева и сохранять антироссийские санкции.

«G7 подтвердила, что будет сохранять жёсткие санкции против России, а также продолжать мощную поддержку Украины», — приводит заявление организаторов мероприятия ТАСС.

Уточняется, что представители «семёрки» также договорились об укреплении сотрудничества в отношении борьбы с попытками обхода санкций и противодействии поставок России оружия через третьи страны.

Главы МИД стран G7 также осудили решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин сообщил, что в республике к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.