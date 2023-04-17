Посол России Барбин заявил об отсутствии красных линий у Дании по теме Украины

В Дании не придерживаются никаких красных линий по вопросам поставок на Украину новых вооружений и не задумываются о цене эскалации для самих украинцев, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Какая судьба ждет Украину и её граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких красных линий или запретов для передачи всё новых вооружений», — сказал он «Известиям».

Барбин отметил, что в стране даже недавно учредили фонд для помощи Киеву на сумму $1 млрд.

Ранее «Датское радио» со ссылкой на и. о. министра обороны королевства Троэлса Лунд Поульсена сообщило, что Дания сможет отдать Украине 19 французских самоходных артиллерийских установок CAESAR в течение месяца.

Также в Минобороны страны заявили, что первые датские танки немецкого производства Leopard 1 скоро будут готовы для отправки на Украину.