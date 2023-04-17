Байден призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия в США

Президент США Джо Байден на фоне новых случаев стрельбы в стране призвал конгресс ужесточить правила оборота оружия и запретить штурмовые винтовки.

«В силах конгресса потребовать безопасного хранения оружия, бэкграундных проверок при любых продажах, отменить иммунитет производителей оружия от ответственности, запретить штурмовое оружие и магазины повышенной ёмкости», — говорится в заявлении американского лидера.

Он призвал конгресс действовать без промедления.

По словам Байдена, оружие — главный убийца детей в Америке, и число жертв постоянно увеличивается.

Ранее Джо Байден призвал раз и навсегда ввести запрет на оборот штурмового оружия в США.

В феврале сообщалось, что с начала года в стране произошло уже не менее 73 преступлений с использованием оружия.