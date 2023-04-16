Минагрополитики Украины назвало неприемлемым запрет Венгрии на импорт сельхозпродукции

Короткая ссылка
Решение Венгрии ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины является неприемлемым. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
Минагрополитики Украины назвало неприемлемым запрет Венгрии на импорт сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru
  • © Georgy Rozov / EyeEm

Об этом он заявил во время беседы в онлайн-формате с венгерским коллегой Иштваном Надем.

«Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

Позднее в Еврокомиссии выступили против запретов Венгрии и Польши на импорт аграрной продукции с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить