Минагрополитики Украины назвало неприемлемым запрет Венгрии на импорт сельхозпродукции

Решение Венгрии ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины является неприемлемым. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Об этом он заявил во время беседы в онлайн-формате с венгерским коллегой Иштваном Надем.

«Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт аграрной продукции с Украины после того, как фермеры в европейских странах столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков этих стран украинским зерном.

Позднее в Еврокомиссии выступили против запретов Венгрии и Польши на импорт аграрной продукции с Украины.