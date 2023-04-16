В Саудовской Аравии призвали стороны конфликта в Судане остановить боевые действия

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провёл переговоры с командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), призвав стороны прекратить конфликт.

«В ходе двух телефонных разговоров… Его Высочество министр иностранных дел подтвердил призыв королевства к деэскалации», — приводит ТАСС сообщение ведомства в Twitter.

Министр призвал соблюдать национальные интересы и прекратить любые виды боевых действий.

Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.