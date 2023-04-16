В Саудовской Аравии призвали стороны конфликта в Судане остановить боевые действия
- AFP
«В ходе двух телефонных разговоров… Его Высочество министр иностранных дел подтвердил призыв королевства к деэскалации», — приводит ТАСС сообщение ведомства в Twitter.
Министр призвал соблюдать национальные интересы и прекратить любые виды боевых действий.
Ранее в Хартуме произошли вооружённые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования, вызванные разногласиями политического толка. По данным СМИ, число погибших в результате столкновений возросло до 56, ещё 596 граждан пострадали.
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля. Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.