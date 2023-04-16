Боррель заявил о готовности ЕС поддержать любые усилия для диалога в Судане

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС поддержать любые усилия, направленные на достижение диалога между конфликтующими сторонами в Судане.

«Приветствуются все усилия по поиску путей поддержки диалога и посредничества. ЕС готов поддержать такие усилия», — написал он в Twitter.

Ранее силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения армии страны атаковали их базу в Хартуме. Позднее в СБР заявили о вынужденном противостоянии с армией собственной страны.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля.

Россия призвала конфликтующие стороны прекратить огонь.