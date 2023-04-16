Экс-разведчик США Риттер заявил об угрозе ядерного конфликта из-за действий Вашингтона

Мир под угрозой ядерного конфликта из-за действий США, нужно повлиять на Вашингтон и создать условия для начала диалога по контролю над вооружениями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы находимся в ситуации, когда контроль над вооружениями практически мёртв. Мы, как и в 1982 году, в ситуации, когда США и Россия просто не разговаривают друг с другом», — цитирует его ТАСС.

По словам Риттера, единственным элементом контроля над вооружениями пока остаётся ДСНВ, срок действия которого истечёт в феврале 2026 года.

«Если его не заменить новым договором, это будет означать, что США и Россия будут вести очень опасную гонку вооружений без механизма контроля», — подчеркнул он.

Москва и Пекин ранее в совместном заявлении подчеркнули недопустимость развязывания ядерной войны, отметив, что в таком конфликте не может быть победителей.

До этого сообщалось, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.