Американский правозащитник Барака: Франция и Германия отворачиваются от США из-за России
- AP
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Об этом он написал в Twitter.
«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — ещё одно следствие контрпродуктивности Соединённых Штатов, ведущих опосредованную войну с Россией. Немецкий народ стал выдвигать аналогичное требование, когда узнал, что Вашингтон взорвал газопроводы «Северных потоков», — указал Барака.
12 апреля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции Соединённых Штатов против России не повлияют на подходы Москвы, однако нанесут урон репутации Вашингтона.
По его словам, «судорожные попытки» Вашингтона наказать Россию подтверждают бессилие местных властей добиться отказа Москвы от защиты жизненно важных национальных интересов.