Шмыгаль заявил о совместной с США разработке аналога «плана Маршалла»
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«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршалла» для Украины, о трансформации экономики», — цитирует премьера РИА Новости.
По его словам, прямые иностранные инвестиции, в частности из Соединённых Штатов, могут стать фундаментом для трансформации экономики Украины.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна.