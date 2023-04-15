Шмыгаль заявил о совместной с США разработке аналога «плана Маршалла»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что киевский режим совместно с США занимается разработкой аналога «плана Маршалла» для Украины.
Шмыгаль заявил о совместной с США разработке аналога «плана Маршалла»
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршалла» для Украины, о трансформации экономики», — цитирует премьера РИА Новости.

По его словам, прямые иностранные инвестиции, в частности из Соединённых Штатов, могут стать фундаментом для трансформации экономики Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна.

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