Шмыгаль заявил о совместной с США разработке аналога «плана Маршалла»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что киевский режим совместно с США занимается разработкой аналога «плана Маршалла» для Украины.

«На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршалла» для Украины, о трансформации экономики», — цитирует премьера РИА Новости.

По его словам, прямые иностранные инвестиции, в частности из Соединённых Штатов, могут стать фундаментом для трансформации экономики Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна.