Спецназ Судана сообщил о взятии под контроль аэропорта в Эль-Фашере и двух военных авиабаз

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Силы быстрого реагирования Судана установили контроль над международным аэропортом Эль-Фашера на западе страны и двумя военными авиабазами в городах Мерове и Джебель-Аулия.
Спецназ Судана сообщил о взятии под контроль аэропорта в Эль-Фашере и двух военных авиабаз
  • AFP

Сообщение СБР передаёт ТАСС.

«Силы быстрого реагирования расширяют свой контроль над рядом военных объектов в Эль-Фашере, к которым относятся корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт», — сказано в заявлении.

Отмечается, что армия Судана не подтверждала потерю контроля над своими объектами.

Ранее в профсоюзе врачей Судана сообщили, что три человека погибли в ходе столкновений в аэропорту Хартума и в городе Эль-Обейд.

Кроме того, в профсоюзе сообщили, что офицер армии получил ранения в городе Омдурман.

Ещё три человека пострадали на юге Хартума и в Восточном Ниле.

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