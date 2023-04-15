Организаторам провокации с танком у посольства России в Берлине выставили счёт на €806

Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокации с танком у российского посольства счёт на оплату за использование части улицы.

Об этом пишет BZ Berlin.

В материале сказано, что власти Митте прислали повторное предупреждение о необходимости оплатить счёт на €806 за использование обочины дороги, на которой стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин.

28 февраля в Берлине убрали российский танк Т-72, который ранее был выставлен перед посольством России.

В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.

В дипмиссии напомнили об уничтоженных цветах, которые граждане Германии и России возложили 25 февраля к российскому танку.