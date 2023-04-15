Организаторам провокации с танком у посольства России в Берлине выставили счёт на €806

Короткая ссылка
Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокации с танком у российского посольства счёт на оплату за использование части улицы.
Организаторам провокации с танком у посольства России в Берлине выставили счёт на €806
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом пишет BZ Berlin.

В материале сказано, что власти Митте прислали повторное предупреждение о необходимости оплатить счёт на €806 за использование обочины дороги, на которой стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин.

28 февраля в Берлине убрали российский танк Т-72, который ранее был выставлен перед посольством России.

В посольстве России в Германии заявили о полном провале провокации с выставленным танком у российского диппредставительства в Берлине.

В дипмиссии напомнили об уничтоженных цветах, которые граждане Германии и России возложили 25 февраля к российскому танку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить