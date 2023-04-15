Генсек ЛАГ призвал стороны в Судане к прекращению огня

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал стороны в Судане к прекращению огня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Абуль Гейт осуждает применение оружия в Судане и призывает к немедленному прекращению огня», — отмечается в обращении.

Вместе с этим он заявил о готовности лиги вмешаться в ситуацию для расследования произошедшего конфликта.

Ранее суданская армия заявила, что истребители наносят удары по базам сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума.

Также стало известно, что национальное телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о том, что в его штаб-квартире произошла стрельба.