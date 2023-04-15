WSJ: арестованный журналист Гершкович написал семье письмо на русском языке

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Американский корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России по обвинению в шпионаже, написал семье письмо на русском языке.
WSJ: арестованный журналист Гершкович написал семье письмо на русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Vikas Kumar / EyeEm

Письмо опубликовала газета.

Гершкович от руки написал, что получил письмо от родителей через адвокатов, пообещал скорую встречу с семьёй и подписался «Ваней».

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным.

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