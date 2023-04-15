WSJ: арестованный журналист Гершкович написал семье письмо на русском языке
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Письмо опубликовала газета.
Гершкович от руки написал, что получил письмо от родителей через адвокатов, пообещал скорую встречу с семьёй и подписался «Ваней».
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».
В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным.