Посольство России осудило заявление МИД Молдавии после видео с обезглавливанием военного

Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики после появления в интернете видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.

«В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы «украинского» военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства.

В ведомстве подчеркнули, что достоверность видео и национальная принадлежность людей в камуфляжной форме не установлены.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.

Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.