Посольство России осудило заявление МИД Молдавии после видео с обезглавливанием военного
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«В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы «украинского» военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова», — приводит РИА Новости сообщение российского посольства.
В ведомстве подчеркнули, что достоверность видео и национальная принадлежность людей в камуфляжной форме не установлены.
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами.
Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео убийства. Материалы уже изучают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Министерство обороны России заявило, что зверское убийство военнопленных является распространённой практикой в ВСУ.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.