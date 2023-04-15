Полиция усиливает меры безопасности перед выступлением японского премьера 16 апреля

Управление полиции префектуры Оита усиливает меры безопасности перед запланированными на 16 апреля публичными выступлениями премьер-министра Японии Фумио Кисиды после ЧП в Вакаяме, сообщает агентство Kyodo.

«Будут направлены дополнительные сотрудники из главного полицейского управления префектуры и от каждого полицейского участка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что будет повышено внимание к тем, кто будет держать в руках подозрительные предметы.

Ранее стало известно, что недалеко от места выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошёл взрыв.

Сотрудники полиции установили, что прогремевший рядом с Кисидой взрыв осуществил 24-летний мужчина из города Каваниси на западе страны.