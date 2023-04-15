Полиция усиливает меры безопасности перед выступлением японского премьера 16 апреля
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«Будут направлены дополнительные сотрудники из главного полицейского управления префектуры и от каждого полицейского участка», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что будет повышено внимание к тем, кто будет держать в руках подозрительные предметы.
Ранее стало известно, что недалеко от места выступления Фумио Кисиды в городе Вакаяма произошёл взрыв.
Сотрудники полиции установили, что прогремевший рядом с Кисидой взрыв осуществил 24-летний мужчина из города Каваниси на западе страны.