В Минздраве Судана попросили медиков прийти в больницы Хартума для помощи пострадавшим
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Минздрав призвал «весь медицинский персонал отправиться в медучреждения Хартума для оказания помощи пострадавшим» в результате вооружённых столкновений.
Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.
В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.