В Минздраве Судана попросили медиков прийти в больницы Хартума для помощи пострадавшим

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Министерство здравоохранения Судана обратилось к медикам Хартума с призывом прийти в больницы и госпитали для оказания помощи пострадавшим во время столкновений.
В Минздраве Судана попросили медиков прийти в больницы Хартума для помощи пострадавшим
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Минздрав призвал «весь медицинский персонал отправиться в медучреждения Хартума для оказания помощи пострадавшим» в результате вооружённых столкновений.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.

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