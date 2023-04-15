В Минздраве Судана попросили медиков прийти в больницы Хартума для помощи пострадавшим

Министерство здравоохранения Судана обратилось к медикам Хартума с призывом прийти в больницы и госпитали для оказания помощи пострадавшим во время столкновений.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Минздрав призвал «весь медицинский персонал отправиться в медучреждения Хартума для оказания помощи пострадавшим» в результате вооружённых столкновений.

Ранее стало известно, что столкновения между армией Судана и силами быстрого реагирования начались в Хартуме.

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших в ходе столкновений в Хартуме россиянах нет.