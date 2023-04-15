В Нью-Дели около 300 человек приняли участие в велопробеге дружбы Индии и России

Порядка 300 человек приняли участие в велопробеге дружбы Индии и России по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений Москвы и Нью-Дели.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодняшний велопробег — это совершенно особый момент и незаурядный способ поздравить наши страны с этим знаменательным событием», — заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.

Участники проехали около 6 км от здания посольства России до арки «Ворота Индии».

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки нефти из России в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.