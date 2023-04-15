Участники межарабского заседания в Джидде призвали к возвращению Сирии в «арабское лоно»

Участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в «арабское лоно».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и её возвращению в арабское лоно», — сообщили дипломаты по итогам встречи.

Кроме того, арабские страны призвали к «сохранению суверенитета Сирии путём прекращения присутствия группировок».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после их разрыва более чем на десять лет.

Также агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия планирует пригласить президента Сирии Башара Асада на саммит Лиги арабских государств в мае.