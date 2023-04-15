Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего военного на Украине

Соединённые Штаты не стали бы отвечать России в случае гипотетической смерти своего военного на Украине. С таким мнением выступила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

«Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине, — приводит Fox News её слова.

По мнению Коффлер, начало американских боевых действий против России могла бы спровоцировать только целенаправленная атака Москвы, в результате которой были бы «сотни убитых военных США».

Ранее экс-разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский умышленно затягивает конфликт на Украине и кризис в Европе, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение альянса с Россией, но США не пойдут на это из-за катастрофических последствий.