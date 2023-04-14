Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall в Германии

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Журнал Der Spiegel сообщил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который участвует в поставках оружия Вооружённым силам Украины, подвергся атаке со стороны хакеров.
Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall в Германии
  • AP

В статье говорится, что в компании подтвердили факт некоего «IT-инцидента» в гражданском подразделении концерна, который занимается производством продукции для промышленности и автомобильной сферы.

Прокуратура Кёльна организовала проверку.

Как сообщает портал echo24, целью кибератаки могли стать несколько дочерних компаний концерна Rheinmetall в разных странах мира.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall AG создаёт в Румынии возле границы с Украиной станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву.

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