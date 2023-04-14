Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall в Германии
- AP
В статье говорится, что в компании подтвердили факт некоего «IT-инцидента» в гражданском подразделении концерна, который занимается производством продукции для промышленности и автомобильной сферы.
Прокуратура Кёльна организовала проверку.
Как сообщает портал echo24, целью кибератаки могли стать несколько дочерних компаний концерна Rheinmetall в разных странах мира.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall AG создаёт в Румынии возле границы с Украиной станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву.