Spiegel сообщил о хакерской атаке на оборонный концерн Rheinmetall в Германии

Журнал Der Spiegel сообщил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который участвует в поставках оружия Вооружённым силам Украины, подвергся атаке со стороны хакеров.

В статье говорится, что в компании подтвердили факт некоего «IT-инцидента» в гражданском подразделении концерна, который занимается производством продукции для промышленности и автомобильной сферы.

Прокуратура Кёльна организовала проверку.

Как сообщает портал echo24, целью кибератаки могли стать несколько дочерних компаний концерна Rheinmetall в разных странах мира.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall AG создаёт в Румынии возле границы с Украиной станцию техобслуживания для военной техники, направляемой западными странами Киеву.