Посол Антонов заявил о росте количества раздражителей в отношениях России и США

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в беседе с ТАСС заявил, что в отношениях России и США растёт количество раздражителей.

«Будет правильно сказать, что посольство выживает, и ситуация постоянно деградирует. Количество двусторонних «раздражителей» множится, — заявил глава российского диппредставительства. 

По его словам, это полностью относится к работе коллектива посольства России.

Он добавил, что сохраняется много неурегулированных вопросов, в том числе ограничение срока действия виз для дипломатов и задержки с их выдачей новым сотрудникам.

Ранее в российском МИД рассказали, что Соединённые Штаты начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН.

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