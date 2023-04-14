Defence24: Польша не располагает комплектующими для ремонта украинских танков Т-64
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Об этом пишет Defence24.
«Неизвестно, какие запасы комплектных систем и агрегатов управления огнём могут быть в распоряжении Украины, но неизбежно, что они будут таять по мере продолжения конфликта и износа военной техники», — говорится в материале.
Отмечается, что большинство компонентов танков Т-64 уже не выпускают.
Ранее власти Польши заявили, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.
Советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.
Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.