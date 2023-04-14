Defence24: Польша не располагает комплектующими для ремонта украинских танков Т-64

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Польский завод Bumar-Labedy может столкнуться с проблемами в ходе ремонта украинских танков Т-64.
Defence24: Польша не располагает комплектующими для ремонта украинских танков Т-64
  • РИА Новости

Об этом пишет Defence24.

«Неизвестно, какие запасы комплектных систем и агрегатов управления огнём могут быть в распоряжении Украины, но неизбежно, что они будут таять по мере продолжения конфликта и износа военной техники», — говорится в материале.

Отмечается, что большинство компонентов танков Т-64 уже не выпускают.

Ранее власти Польши заявили, что польская сторона передала киевскому режиму несколько истребителей МиГ-29.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса передали киевскому режиму вооружений на €65 млрд.

Советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

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