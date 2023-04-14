Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает МИД России.
«Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности... Проинформировал партнёров о ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.
Лавров также отметил нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.