Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел СНГ проинформировал партнёров о ходе СВО на Украине.
Лавров на встрече глав МИД СНГ рассказал о ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России.

«Лавров подробно изложил российские оценки ситуации в мире с акцентом на проблемы обеспечения глобальной и региональной безопасности... Проинформировал партнёров о ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Лавров также отметил нарастание попыток Запада вмешиваться в дела стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.

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